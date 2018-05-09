1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seçmen soruları çağrı merkezinde yanıt bulacak

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanırken, seçmen sorularına YSK'nin "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, yanıt bulabilecek
09 Mayıs 2018 14:30
Yazdır
Seçmen soruları çağrı merkezinde yanıt bulacak

Vatandaşlar seçimle ilgili sorularına Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, yanıt bulabilecek.

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor.

Bu kapsamda YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014'te kurulan çağrı merkezi, 32 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Buna göre vatandaşlar yurt içinden "444 9 975" yurt dışından "+90 444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, sorularına yanıt bulabiliyor. Bazı ülkelerden arayan vatandaşların numarayı "+90 312" alan kodu ile tuşlaması gerekiyor.

Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağı, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.

Bu arada, geçen yıl yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bu hizmetten 94 bin vatandaş yararlandı.

SMS ve e-posta ile 2,5 milyon seçmene ulaşılıyor

Öte yandan, 24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,5 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor.

Mesaj içeriklerinde kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor.

Ayrıca 842 bini yurt içi, 210 bini yurt dışından olmak üzere e-posta adresini sisteme giren 1 milyonun üzerinde vatandaş da elektronik postalarla bilgilendiriliyor. Elektronik postalarda oy kullanımına ilişkin bilgilerin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlara hangi gümrük kapılarında oy kullanılabilecekleri, bulundukları ülkelerde hangi temsilciliklerde, hangi tarihlerde oy verme işlemini gerçekleştirebileceklerine ilişkin bilgiler iletiliyor. Kamu spotları, eğitim filmleri de elektronik postalarda paylaşılan diğer içerikler arasında yer alıyor.

1 milyon 422 bin 856 vatandaş telefon, 1 milyon 52 bin 732 kişi e-posta adresini sisteme kaydederken, ilerleyen süreçte iletişim bilgilerini YSK'nin internet sitesinden sisteme girenler de bu bilgilendirmelerden faydalanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu, seçime kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılacak. Bu şekilde personelin bazı iş ve işlemlerde takvimin gerisinde kalmasının önüne geçilecek.

Kurul, oy verme günü sandık kurullarını da aynı yolla bilgilendirecek. Sandık kurullarının yemini, imza, mühür gibi önemli detaylar, vatandaşa oy kullandırılırken dikkat edilmesi gereken hususlar da tek merkezden yönlendirilen SMS'lerle sandık kurulları görevlilerine iletilecek. SMS'ler sandık kurulları için hatırlatıcı nitelik taşıyacak. Sandık kurulları SMS'lerle gelen bilgileri ayrıca YSK'nin sisteminden kontrol edecek.

Yurt içinde 353 bin 850, yurt dışında 3 bin 300 olmak üzere toplam 357 bin 150 adet afiş bastırılarak havaalanı, gümrük kapısı, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, adliye, hükümet konağı, kaymakamlık ve sandık alanlarına dağıtıldı.

Hazırlanan afiş ve broşürler yurt dışı sivil toplum örgütleri ve engelli sivil toplum örgütleriyle elektronik ortamda paylaşıldı.

Ferdi Türkten, Aylin Sırıklı
Anadolu Ajansı
Bu haber 226 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
09 Mayıs 2018 15:24		 Karamollaoğlu'ndan Demirtaş çağrısı: Serbest bırakın
09 Mayıs 2018 14:59
Doğu Perinçek de 100 bin imzayı aştı
09 Mayıs 2018 14:55		 TRT'ye İhtarname: Katkı paylarımı geri verin
09 Mayıs 2018 14:52
'Gıda israfı müfredata konulsun'
09 Mayıs 2018 14:46		 Destici: Trump, kovboyculuk oynamaktadır
09 Mayıs 2018 14:40
Bakan Özlü: Dedikodu ile iktidar olunmaz
09 Mayıs 2018 14:32		 Bozdağ: İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkacaktır
09 Mayıs 2018 14:19
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Ahidnamenin yanında bir de itirafname olabilirdi
09 Mayıs 2018 14:11		 9 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
09 Mayıs 2018 14:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
Benzin ve motorinde indirim
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
komşu 3
şampiyonlar ligi maç saatlerinin değişmesi 2
sevdiğim kız abi diyince 1
neden 3
samsung galaxy s6 edge 1
röportaj sırasında kendini uyaran kadını tehdit eden amca 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
yeni doğan bebeği birilerine benzetmek 2
2017-2018 euroleague sezonu 1
hakaret 3
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam