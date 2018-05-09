Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 12 arttı

Trabzon Havalimanı'nda nisan ayında taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl nisan ayında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 1 milyon 224 bin 171, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 63 artışla 29 bin 46'ya ulaştığı, toplamdaki artışın yüzde 12 ile 1 milyon 253 bin 217 olduğu belirtildi.

Açıklamada, nisan ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısına bakıldığında, iç hatlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre 7 bin 854 ile yüzde 5, dış hatlarda ise 696 ile yüzde 2'lik artış yaşandığı kaydedildi.

Uçak trafiğinde toplamda yüzde 5 artış olduğu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının 8 bin 550'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, Trabzon Havalimanı'ndaki yük trafiğinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttığı ve toplam rakamın 9 bin 179 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Tuğba Yardımcı