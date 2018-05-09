TRT'ye İhtarname: Katkı paylarımı geri verin

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Erzurum'da seçim standı yaptığı TIR polis tarafından şehre sokulmayan Avukat Gonca Aytaş, Ankara 57. Noterliği'nden TRT Genel Müdürlüğü'ne ihtarname gönderdi.

Aytaş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Haber Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ve diğer tüm sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını da söyledi.

TRT gelirlerinin 1 milyar 522 milyonun, halkın cebinden karşılandığını ifade eden Aytaç, "Bu gelirlerin 843 milyon TL'si elektrik faturalarından, 679 milyon TL'si ise bandrol gelirlerinden oluşuyor.

Cep telefonu satışlarından elde edilen katkı payı bu rakama dahil değil" dedi.

TRT'nin son seçimlerde de AK Parti'nin yayın organı gibi hizmet sunduğunu savunan Aytaş, "Seçim süresince TRT yayınlarının takipçisi olacağım ve seçim sonunda siyasi partilere eşit sürede yer verilmemesi halinde emsal teşkil etmek üzere TRT katkı paylarının iadesi için yargıya başvuracağım" ifadelerini kullandı.

Sputnik