|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Doğu Perinçek de 100 bin imzayı aştı
Cumhurbaşkanı adaylarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 100 bin imzaya ulaştı
Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 100 bin imza barajını aştı.
Vatan Partisi'nden edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla, Perinçek için 109 bin 990 kişi imza verdi. Süreç saat 20.00'de sona erecek.
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU DA 100 BİN İMZAYI AŞMIŞTI
Daha önce İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imza barajını aşmıştı.
Bu haber 8,279 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI