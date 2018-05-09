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Karamollaoğlu'ndan Demirtaş çağrısı: Serbest bırakın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısı yaparak, "İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar" dedi
09 Mayıs 2018 14:59
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Karamollaoğlu'ndan Demirtaş çağrısı: Serbest bırakın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısı yaparak, "İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar" dedi.

Kendilerine sıklıkla 'Bugünkü iktidarla neden biraraya gelmediniz?' sorusunun da yöneltildiğini belirten Karamollaoğlu, AK Parti ile aralarında 3 temel farlılık olduğunu da söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

24 Haziran seçimlerinde kullanılacak, "Geleceğin için değiştir" sloganının da tanıtıldığı toplantıda konuşan Karamollaoğlu, ilk olarak kendilerine yöneltilen, "Bugünkü iktidarla neden bir araya gelmediniz" sorusuna yanıt vermek istediğini söyledi. Saadet Partisi'nin 3 konuda iktidarda bulunanlarla farklılığı olduğunu belirten Karamollaoğlu bunları şöyle sıraladı:

-Türkiye'nin en önemli sorunu kutuplaşma, kamplaştırma. Türkiye'mize en büyük zararı kutuplaştırma-kamplaştırma veriyor. Beka sorunu konusunda kısmen haklılar ama beka sorunu karşısında ilk yapılacak iş içeride bütünleşmektir. Siyaset de bir yarış ama siyaset husumeti kaldırmaz. Biz birbirimizin hasmı değil sadece rakibiz.

- İkincisi bizim yönetim anlayışımız farklı. Biz bir numaralı mesele olarak adaleti görüyoruz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ardından liyakat geliyor. Devletin başında olanlar ülkenin sorunlarını çözerken ehil insanlardan seçilmeli. Benden olan çamurdan olsun yaklaşımı olmaz.

- Üçüncüsü istişare. Farklı görüşlerdeki insanlarla istişare edilmeli."

'BEN İSLAMCI DEĞİL MÜSLÜMANIM'

"Ben İslamcı değilim ben Müslümanım" diyen Karamollaoğlu "Eğer biz İslam'dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü köprü, havalimanı gibi projeler ya da şeker fabrikalarının satışı gibi konularda fizibilite yapılıp yapılmadığını soran Karamollaoğlu, "Belki abartı ama gece gördüğünüz rüyaya göre mi karar veriliyor diye düşünüyorum" dedi.

'ANADİLDE EĞİTİM MEŞRU BİR HAKTIR'

Karamollaoğlu'na Kürt sorununa dair çözüm önerisi soruldu. Kürt sorunuyla ilgili ciddi bir çalışma yaptıklarını anlatan Karamollaoğlu, "1.5 ay önce deklare edeceğiz zaman bazı konularda daha da somutlaştırmak gerekti.

Yine ortamı uygun görmediğimiz için açıklamadık. 1-2 hafta içinde Diyarbakır'da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Diyarbakır'a çok sık gittim. Anadilde eğitim en çok üzerinde durdukları konu. Bu meşru bir haktır.

Bu hakkın verilmesinde mahsur olmaz. Ama resmi bir dil vardır o da anlaşma ve yazışmalarda kullanılır" dedi.

'DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU ORTADAN KALDIRILMALI'

Karamollaoğlu'na CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği hatırlatılarak kendisinin böyle bir ziyaret yapıp yapmayacağı soruldu. Karamollaoğlu ziyaret için, "Elbette yapılabilir" dedi ve ekledi:

"Şuna özen göstermeye çalıştım. Şov mahiyetinde işi ele almayı benimsemedim. O ziyaretleri şov olarak algıladığım sanılmasın.

Demirtaş'ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar.

İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de toplumda erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum."
Cumhuriyet
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