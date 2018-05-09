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Şırnak'ta dereyi geçerken kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Şırnak'ın Kumçatı beldesinde Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışırken suya kapılan 15-16 yaşlarındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken suya kapıldı.
Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları sonucunda suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
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