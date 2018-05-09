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Eski yarbay Levent Türkkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Çatı davasında, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi
Çatı davasında, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
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