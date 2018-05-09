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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.
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