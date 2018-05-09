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Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra hayatını kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na eşiyle birlikte tatile gelen İzmirin Torbalı ilçesi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
09 Mayıs 2018 15:30
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Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra hayatını kaybetti

Rize Ayder Yaylasında eşiyle birlikte tatilini geçiren Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş, sabah saatlerinde kaldığı odada fenalaştı. Durumu fark eden eşi, otel yetkililerinden yardım istedi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Kaçkar Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Öztaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öztaş, kendisine ait sosyal medya hesabından ölmeden bir süre önce eşiyle birlikte gezdiği bölgede çekildiği anı fotoğraflarını 'Her şey çok güzel' başlığıyla paylaşmıştı.
Doğan Haber Ajansı
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