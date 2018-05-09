|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması
MHP, 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulacak listede FETÖ üyesi ya da terör örgütü ile bağlantılı kişilerin yer almaması için aday adaylarının yanı sıra bunlara referans olan isimlere ilişkin de inceleme yapıyor
MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylarının yanı sıra başvurulardaki referanslara da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) taraması yapıyor.
Parti, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde, başta FETÖ üyeleri ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların yer almaması için aday adaylarını her yönüyle inceliyor.
Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşılırken, bunlar hakkında da araştırma yaptırılıyor. Referanslar ayrıca tek tek telefonla aranıyor, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi isteniyor.
Bahçeli bizzat tahkikat yaptırıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarına ilişkin bizzat tahkikat yaptırıyor.
Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" belirtildi.
Esin Işık
Bu haber 4,333 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI