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MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP, 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulacak listede FETÖ üyesi ya da terör örgütü ile bağlantılı kişilerin yer almaması için aday adaylarının yanı sıra bunlara referans olan isimlere ilişkin de inceleme yapıyor
09 Mayıs 2018 15:42
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MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylarının yanı sıra başvurulardaki referanslara da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) taraması yapıyor.

Parti, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde, başta FETÖ üyeleri ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların yer almaması için aday adaylarını her yönüyle inceliyor.

Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşılırken, bunlar hakkında da araştırma yaptırılıyor. Referanslar ayrıca tek tek telefonla aranıyor, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi isteniyor.

Bahçeli bizzat tahkikat yaptırıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarına ilişkin bizzat tahkikat yaptırıyor.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" belirtildi.

Esin Işık
Anadolu Ajansı
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