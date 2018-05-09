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'Türkiye'de 20 binin üzerinde Suriyeli üniversiteli oldu'

Şanlıurfa'da YTB tarafından barınma merkezlerinde kalan "Suriyeli ve Iraklılar İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi
09 Mayıs 2018 15:49
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'Türkiye'de 20 binin üzerinde Suriyeli üniversiteli oldu'

Şanlıurfa'da Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından barınma merkezlerinde kalan "Suriyeli ve Iraklılar İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen ve Suriyeli öğrencilerin yer aldığı çalıştayda, üniversite çağına gelmiş sığınmacı çocuklara verilen ileri düzey Türkçe eğitimleri ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

YTB Ortadoğu Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, programın açılışında yaptığı konuşmada, 2013 yılında başlattıkları program kapsamında Türkiye'deki kamplarda geçici koruma altında bulunan Suriye ve Iraklılar için ileri düzey Türkçe kursu açtıklarını hatırlattı.

Türkiye'de kalan yaklaşık 3,5 milyon sığınmacının en güzel şekilde ağırlandıklarına dikkati çeken Aslan, kurum olarak da Suriyelilerin eğitimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Mehmet Nedim Aslan, bugünkü programın da verimli geçeceğine inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemize sığınan bu insanlara ülkelerindeki iç savaş bittikten sonra yeniden evlerine döndüklerinde orayı inşa etmelerine katkı sunmak istedik. Devletimizden aldığımız talimatla liseyi bitirmiş öğrencilerin yüksek öğretime kazandırılması ve geri döndüklerinde ülkelerine katkı sunması amacı taşıyoruz. Bu yüzden 2013 yılında önce kamplarda bu süreci başlattık. Türkçe eğitim alan öğrencilerin bir çoğu üniversiteye gitti. Bugün ülkemizde yaklaşık 20 binin üzerinde Suriyeli öğrenci yüksek öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin tamamı burslu diyebiliriz. Daha önce de bu tür çalıştayları düzenledik. Amacımız bu işin içinde olan öğretmenlerimiz, eğitim koordinatörlerimiz ve özellikle öğrencilerimizden gelecek talepleri, önerileri, sıkıntıları birlikte değerlendirmek, bunları not etmek. Ve bir sonraki dönemde proje devam ettiği sürece bunları nasıl iyileştirebiliriz bunun için çalışıyoruz bu yüzden buradayız."

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Eğitim Müdürü Jennifer Roberts ise projenin önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin bu konuda takdiri hak ettiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar, Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yaptı. Daha sonra ise sığınmacı öğrenciler merak ettikleri konular hakkında yetkililere soru yöneltti.

Çalıştayın sonunda bazı Suriyeli öğrenciler, Türkçe şiirler seslendirdi.
Anadolu Ajansı
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