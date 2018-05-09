Eski Bakan Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu 2010'dan bu yana yatağa bağlı tedavisi süren ve önceki gün akşam saatlerinde Bayındır Hastanesi'nde vefat eden Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın (80) cenazesi, dün Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakarya'ya getirildi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Cevat Ayhan'ın oğulları Ömer ve Nihat Ayhan ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ayhan'ın cenazesi, burada öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, eski Devlet Bakanı Nevzat Ercan, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Ayhan'ın naaşının bulunduğu tabuta omuz veren 11. Cumhurbaşkanı Gül, cenaze namazı sonrası vatandaşlarla el sıkıştı. Makam aracına geçen Gül'e, bu sırada bir kişi tepki gösterdi.

Polis tarafından bölgeden uzaklaştırılan kişi, "eski Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cevat Ayhan kimdir?

Akyazı'da 1938'de doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.

Muhabir: Onur Orhan