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'Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir. Siyasi sahada adını Cumhur İttifakı koyduğumuz milli ve yerli cephe, giriştiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır." dedi
09 Mayıs 2018 15:53
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'Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir. Siyasi sahada adını Cumhur İttifakı koyduğumuz milli ve yerli cephe, giriştiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhur İttifakı"nın milletin istiklal ve istikbalini düşünenler tarafından kurulduğunu belirtti.

Bu konuda MHP'nin sergilediği duruşa işaret eden Adan, "Gayesi ne yapıp edip barajı geçmekten ibaret olanlar, bizim vatanın selameti için oluşturduğumuz milli cepheyi anlayamazlar." ifadesini kullandı.

MHP ve AK Parti birlikte hareket etme zemini oluşturmaya başladığında, ortada bir seçim gündeminin olmadığına işaret eden Adan, tek gündemin "devletin bekası" olduğu karanlık bir gecede bu ittifakın temelinin atıldığını vurguladı.

Adan, memleketi işgal etmek isteyen istilacıların taşeron fedailerinin ayaklanıp, ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını ve meşru hükümeti hedef aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın bu noktada aldığı tavır, gösterdiği net duruş ise Cumhur İttifakı'nın ruh kökündeki temel koddur. Bizim ittifakımız 15 Temmuz'daki FETÖ kalkışmasını paramparça eden direnişten ilham almıştır. Bizim ittifakımız, millet için taşın altına elini değil, gerektiğinde gövdesini koyanların, o gece sağa sola bakmadan, hele bir bekleyelim demeden haykırabilenlerin ittifakıdır. Bir yerlere sığınanların, 15 Temmuz'la alakalı kanaatlerini o gece söylemekten aciz kalanların, bu heyecanı ve imanı anlamaları mümkün değildir. Bizimkisi onların ortaklığı gibi kelle hesabı üzerinden değil, kelle koltukta kurulmuş bir ittifaktır. 15 Temmuz'un akabinde memlekete saldırmak için yine pusuda bekleyen karanlık güç odaklarının planlarını bozan hamledir."

"Kazanan Türkiye sevdalıları olacak"

İttifaklarının gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için kurulduğunu ifade eden Adan, oy kaygısıyla değil, vatan kaygısıyla, vatanın aleyhine kurulan oyunları dağıtmak amacıyla hareket edildiğini vurguladı.

MHP'nin ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talip olduğu asıl makamın, Türk milletinin gönlüne taht kurmak olduğunu aktaran Adan, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunu da çoktan başardığı aşikardır. Memleket yangınlar içindeyken bir araya gelen ve Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Dolayısıyla Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir. Siyasi sahada adını Cumhur İttifakı koyduğumuz milli ve yerli cephe, giriştiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Güçlü ve büyük Türkiye için attığımız her adımda milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla başarı da peşimizden gelmiştir. 15 Temmuz bunun ispatıdır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bunun ispatıdır. Yine aynı ümit ve iman ile 24 Haziran'daki seçimlerin de bunun bir başka ispatı olacağına inancımız tamdır."

Adan, 24 Haziran'dan sonra kazananın yine Türkiye sevdalılarının, MHP'nin olacağını vurguladı.

Mehmet Tosun
Anadolu Ajansı
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