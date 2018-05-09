CHP, Yıldız Tilbe ile anlaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği sözlerinin ardından başlayan 'T A M A M' tagına muhalefet liderleri de sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla katıldı. TAMAM akımına Ak Parti ise DEVAM 'tag'ı ile karışık verdi.

Sözcü'nün aktardığına göre muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'nun paylaştığı mesajların ardından adaylar 'T A M A M' temalı şarkıları seçim şarkısı yapmak için harekete geçti.

Habere göre adaylar, Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkısı için de muhalefet bir yarış halinde. Şarkının nakarat kısmında "Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni / Ben kötüyüm sen iyi mi? / 1, 2, 3, 4 tamam / Daha da katlanamam" ifadeleri yer alıyor.

Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak edinilen bilgiye göre CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı. Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde CHP'nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak