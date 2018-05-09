|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hatay'da terör propagandasına tutuklama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen Ö.Ş, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bu haber 816 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI