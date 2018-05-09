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Erdoğan-İnce görüşmesi bu akşam

Edirne'de düzenlenen mitingde konuşan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam saat 21.00'de ziyaret edeceğini söyledi. Görüşmenin yeri ise AK Parti Genel Merkezi...
09 Mayıs 2018 16:16
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Erdoğan-İnce görüşmesi bu akşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu akşam saat 21.00'de bir araya gelecek.

Açıklama Edirne'de düzenlenen mitingde konuşan Muharren İnce'den geldi. Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettiğini söyleyen İnce,

"Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim" dedi.

Miting için kurulan sahneye; Yılmaz Büyükerşen, Abdüllatif Şener ve İlhan Kesici ile birlikte çıkan İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"24 Haziran'da Allah'ın izniyle Muharrem İnce cumhurbaşkanı. Önce içeride birlik ve dirlik. Sonra Fransa ve Putin birlikte gelin. Size söz veriyorum, genel başkan adaylığımı açıkladığında parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozetin taktım. Kim olacak bu gariban olacak. Sayın Erdoğan gariban aday diyor. 3 kasım 2002'de milletvekili oldum. Erdoğan benden 5 ay kıdemsiz. Milletvekili ile başbakan maaşı arasında çok fazla fark yok. Hepimiz çok maaş alıyoruz, ben gariban oldum da sen nasıl zengin oldun aynı maaşla.

"GARİBAN KALAN CUMHURBAŞKANI LAZIM"

Ülkeyi yöneten zenginleşiyor yaşayanlar garibanlaşıyorsa bir sıkıntı var. Hep gariban kalan cumhurbaşkanı lazım. Size sözüm bir tane, siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Siz ne kadar zenginleşirseniz ben o kadar zenginleşeceğim. Sizinle beraber zenginleşeceğim. Dolar durdurulamıyor. Sayın Erdoğan diyor ki; tek dertleri beni indirmek istiyorlar.

"DOLAR İNECEKSE SEN DE İN"

Benim senle bir derdim yok. Benim derdim Türkiye. Sen indiğinde dolar inecekse, sen indiğinde euro inecekse, faiz inecekse, mazot inecekse, benzin inecekse ben be kardeşim sen de. Ne olacak yani? Sen 80 milyondan daha mı değerlisin. Dünya 5'ten büyük diyordun kutluyorum, arkandayım. Ama Türkiye de senden büyüktür. Manifesto yayımladı. Gelecek bildirgesidir manifesto. Sen 16 senedir iktidardasın. Sen gelecek bildirgesi yayımlayamazsın. Manifestoyu ben yayımlarım. Sen iflas etmenin, günah çıkarmanın belgesini yayımlarsın.

"HÜKÜMETİ KUTLUYORUM"

Bağırıp çağıran ayar veren bir cumhurbaşkanı değil yol gösteren, demokrasi, özgürlük diyen bir cumhurbaşkanı. Quantum diyen, düşünen robotları söyleyen, uzay madenciliğini konuşan cumhurbaşkanı. Bunları konuşacağız. Emeklilere birer maaş ikramiye verdi hükümetimiz, ne güzel yaptılar. Kutluyorum onları. Gençler Muharrem abiniz cumhurbaşkanı olduğunda 29 Ekim ve 19 Mayıs'ta burs vereceğiz. Bu parayı nereden bulacaksın diyorlar, sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay halka açık olacak, ben Çankaya Köşkü'ne gideceğim. Sarayı da üniversite sınavında ilk 5 bine girmiş bu memleketin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim merkezi olacak orası.

Muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum. Başörtüsünü nerede istiyorsan orada tak. Bunu siyasetin sıcak meselesi yapma.

Otobüs şoförün istediği yere değil, yolcunun istediği yere gider. Şener Şen'in filminde vardı Maho Ağa. Şoför bizi Almanya'ya götürecekti Ortadoğu bataklığına götürüyor."

2002'de Sayın Erdoğan milletvekili olamadı. 2003'te Erdoğan milletvekili olunca Gül buyrun genel başkanlık sizindir dedi. Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu olunca evinin önüne helikopterle Genelkurmay Başkanı'nı gönderdi. Esad'a Kaddafi'ye kardeşim dedi konuşmuyor. Abdullah Gül'e kardeşim dedi aday oldu diye konuşmuyor."
Memurlar.Net
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