MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medyada başlayan "tamam-devam tartışmalarına" ilişkin, "Bizde durmak yok, 'Tamam' demek yok. Bizde sonuna kadar devam var, Türk milletine hizmet var." dedi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar emeklililerin sesi olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti.

Doğum borçlanması için mücadele veren annelerin, emekli maaşlarının yetersiz olması sebebiyle yaşam mücadelesi verenlerin haklarıyla ilgili çalışmalardan sonuç almaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Erdem ancak bu konularda yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğunu savundu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çözüm aradıklarını ve bununla ilgili mücadelelerinin de devam edeceğini anlatan Erdem, bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Erdem, erkeklerde emeklilikte askerlik borçlanması yapılabildiğine değinerek, annelerin de anayasanın eşitlik ilkesi uyarınca doğum borçlanması yapabilmesinin sağlanmasını istedi.

"Tüm sosyal sorunlarla ilgili çalışmalarımız sürecektir"

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin sevindirici olduğunu belirten Erdem, "Yaşlılarımızla, emeklilerimizle ve ülkemizde çözümü geciktirilmiş tüm sosyal sorunlarla ilgili çalışmalarımız sürecektir." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdem, sosyal medyada başlayan "tamam-devam tartışmalarına" ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Vatanın bekası için devam, milletin bekası için devam, FETÖ'nün, her bir terör unsuru ortadan kaldırılana kadar devam, PKK'lı tüm teröristler öldürülene kadar devam, tüm silahlar kırılana kadar devam, güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar devam, vatanın, milletin birliği için devam diyoruz. Bu açıdan biz de liderimizin açmış olduğu yolda her zaman için 'devam' demeyi kendimize şiar edindik. Bizde durmak yok, 'tamam' demek yok. Bizde sonuna kadar devam var, Türk milletine hizmet var."

Hüseyin Gazi Kaykı