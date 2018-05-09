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Personel çalıştırmasına dayalı hizmetlere KDV düzenlemesi

İl özel idareleri, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar tarafından sunulan "personel çalıştırmaya dayalı bazı hizmetler"de KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak
09 Mayıs 2018 16:27
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Personel çalıştırmasına dayalı hizmetlere KDV düzenlemesi

Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar, mahalli idare birlikleri, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan "personel çalıştırılmasına dayalı bazı hizmetler" için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bu kapsamda, temizlik ve güvenlik gibi yerel yönetimlerin daha önce dışarıdan aldığı alt işveren hizmetleri bulunuyor.

Karar, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Dilara Zengin
Anadolu Ajansı
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