'Hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden teselli ararlar'

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileri yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya üzerinden "Tamam" ve "Devam" temalı iki ayrı kampanya yürütüldüğünü belirterek, bu kampanyalara ilişkin bazı rakamları paylaştı. Koçdemir, milletin 24 Haziran'da iktidara gereken yanıtı vereceğini ve son sözünü söyleyeceğini ifade etti.

Karayolu Haftası dolayısıyla, trafik kazaları konusuna da dikkati çeken Koçdemir, yol işaretleri ve uyarıları gibi hayati unsurlarda yazılı kuralların uygulamaya geçirilemediğini, bunun da kazaların artmasında etkili olduğunu öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz AB'ye katılım sürecine bağlılığını hala korumaktadır. AB Türkiye'ye şaşı bakmaktan vazgeçmelidir. Çifte standart uygulamamalıdır. Siyasi kriterlerle süreci tıkamamalıdır. Türkiye üzerine düşenleri büyük ölçüde yapmıştır." diye konuştu.

Genel Kurulun bugün gündeme alacağı, emeklilere dini bayramlarda bin lira ikramiye verilmesi düzenlemesini de içeren tasarıya da değinen Usta, tasarıyla pek çok kesime müjdeli haberler verildiğini vurguladı.

Usta, emeklilikte yaşa takılanlar ve bazı meslek gruplarında ataması yapılmayanların da beklentileri olduğunu hatırlattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bir askerin Van'da görev yaptığı karakolda etnik kimliği gerekçesiyle diğer iki askerler tarafından dövüldüğünü iddia ederek, buna ilişkin bir fotoğraf gösterdi.

Beştaş, Milli Savunma Bakanlığı ve tüm ilgilileri ayrımcılığa son verilmesi konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

"ÖNCE KENDİ İÇİNİZDE DEMOKRASİYİ KURUN"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin büyük kongre delegeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabalarının bulunduğunu ileri sürerek, "Bunun bir saltanatın tarifi olduğunu" savundu.

Özel, demokrasi konusunda birilerine laf söylemeye kalkanların önce kendi içlerinde demokrasiyi kurması gerektiğini ifade etti.

9 Mart Avrupa Günü'nü kutlayan ve AK Parti'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerde izlediği politikayı eleştiren Özel, "Avrupa Günü'nü biz, hedeflenen muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve onu geçmek için Türkiye'nin bilime ve çağdaşlığa yönelik mücadelesinin bir devamı olarak görüyoruz." dedi.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPACAKTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise konuşmasında HDP Grup Başkanvekili Beştaş'ın Van'da bir karakolda yaşanan olayı etnik kimlikle ilişkilendirmesini doğru bulmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığının gerekli incelemeyi yaparak kamuoyunu aydınlatacağını aktaran Bostancı, "Ne zaman nerede bir hadise yaşansa onu hemen etnik kökende bir okuma üzerinden anlatmak, etnik siyasetin kışkırtıcı dili oldu. Buna dikkat etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, sosyal medya üzerinden bir gürültü koparılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya şöyle bir işe de yarar; gerçek hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden bir teselli ve telafi ararlar. Dikkat ederseniz, mesela İnstagram'da insanlar gerçekliklerini değil, fotomontaj imajlarını yükseltmeye çalışırlar. Şimdi de sosyal medyada yaşanan böyle bir fotomontaj imajdır. Sahadaki gerçeklikle ilgisi yoktur. Kullanılan dile dikkat edin; 'Sayın Erdoğan gitsin' diyorlar, inşallah toplumun çoğunluğu da 24 Haziran'da 'Devam' diyecek, 'O gitsin' diyenler, onlar da 'Erdoğan' diyorlar. Kim götürecek Erdoğan'ı, hangi isim? Onun cevabı yok. Öyle bir iddia yok. Sanki Sayın Erdoğan gidince Külliyedeki makamı boş kalacakmış gibi bir anlam var. Dolayısıyla bizatihi sözün kendisi gerçekliğe işaret ediyor."

"BİRİ DE BENİM, POSTACI OSMAN'IN ÇOCUĞUYUM"

Bostancı, AK Parti'nin büyük kongre delegelerinin seçimine ilişkin eleştiriye de yanıt verdi.

AK Parti'nin bin 500'ün üzerinde büyük kongre delegesi olduğunu belirten Bostancı, "Biri de benim, postacı Osman'ın çocuğuyum. Oradaki delegelerin büyük çoğunluğu halkın çocuklarıdır. Zaten AK Parti'yi de iktidar yapan bu karakteridir. Üç isim sayıp farklı bir algı çıkarmaya çalışmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.