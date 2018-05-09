1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden teselli ararlar'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, sosyal medya üzerinden yürütülen bazı kampanyalara ilişkin, "Gerçek hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden bir teselli ve telafi ararlar. Şimdi de sosyal medyada yaşanan böyle bir fotomontaj imajdır. Sahadaki gerçeklikle ilgisi yoktur." dedi
09 Mayıs 2018 17:08
Yazdır
'Hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden teselli ararlar'

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileri yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya üzerinden "Tamam" ve "Devam" temalı iki ayrı kampanya yürütüldüğünü belirterek, bu kampanyalara ilişkin bazı rakamları paylaştı. Koçdemir, milletin 24 Haziran'da iktidara gereken yanıtı vereceğini ve son sözünü söyleyeceğini ifade etti.

Karayolu Haftası dolayısıyla, trafik kazaları konusuna da dikkati çeken Koçdemir, yol işaretleri ve uyarıları gibi hayati unsurlarda yazılı kuralların uygulamaya geçirilemediğini, bunun da kazaların artmasında etkili olduğunu öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz AB'ye katılım sürecine bağlılığını hala korumaktadır. AB Türkiye'ye şaşı bakmaktan vazgeçmelidir. Çifte standart uygulamamalıdır. Siyasi kriterlerle süreci tıkamamalıdır. Türkiye üzerine düşenleri büyük ölçüde yapmıştır." diye konuştu.

Genel Kurulun bugün gündeme alacağı, emeklilere dini bayramlarda bin lira ikramiye verilmesi düzenlemesini de içeren tasarıya da değinen Usta, tasarıyla pek çok kesime müjdeli haberler verildiğini vurguladı.

Usta, emeklilikte yaşa takılanlar ve bazı meslek gruplarında ataması yapılmayanların da beklentileri olduğunu hatırlattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bir askerin Van'da görev yaptığı karakolda etnik kimliği gerekçesiyle diğer iki askerler tarafından dövüldüğünü iddia ederek, buna ilişkin bir fotoğraf gösterdi.

Beştaş, Milli Savunma Bakanlığı ve tüm ilgilileri ayrımcılığa son verilmesi konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

"ÖNCE KENDİ İÇİNİZDE DEMOKRASİYİ KURUN"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin büyük kongre delegeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabalarının bulunduğunu ileri sürerek, "Bunun bir saltanatın tarifi olduğunu" savundu.

Özel, demokrasi konusunda birilerine laf söylemeye kalkanların önce kendi içlerinde demokrasiyi kurması gerektiğini ifade etti.

9 Mart Avrupa Günü'nü kutlayan ve AK Parti'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerde izlediği politikayı eleştiren Özel, "Avrupa Günü'nü biz, hedeflenen muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve onu geçmek için Türkiye'nin bilime ve çağdaşlığa yönelik mücadelesinin bir devamı olarak görüyoruz." dedi.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPACAKTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise konuşmasında HDP Grup Başkanvekili Beştaş'ın Van'da bir karakolda yaşanan olayı etnik kimlikle ilişkilendirmesini doğru bulmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığının gerekli incelemeyi yaparak kamuoyunu aydınlatacağını aktaran Bostancı, "Ne zaman nerede bir hadise yaşansa onu hemen etnik kökende bir okuma üzerinden anlatmak, etnik siyasetin kışkırtıcı dili oldu. Buna dikkat etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, sosyal medya üzerinden bir gürültü koparılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya şöyle bir işe de yarar; gerçek hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden bir teselli ve telafi ararlar. Dikkat ederseniz, mesela İnstagram'da insanlar gerçekliklerini değil, fotomontaj imajlarını yükseltmeye çalışırlar. Şimdi de sosyal medyada yaşanan böyle bir fotomontaj imajdır. Sahadaki gerçeklikle ilgisi yoktur. Kullanılan dile dikkat edin; 'Sayın Erdoğan gitsin' diyorlar, inşallah toplumun çoğunluğu da 24 Haziran'da 'Devam' diyecek, 'O gitsin' diyenler, onlar da 'Erdoğan' diyorlar. Kim götürecek Erdoğan'ı, hangi isim? Onun cevabı yok. Öyle bir iddia yok. Sanki Sayın Erdoğan gidince Külliyedeki makamı boş kalacakmış gibi bir anlam var. Dolayısıyla bizatihi sözün kendisi gerçekliğe işaret ediyor."

"BİRİ DE BENİM, POSTACI OSMAN'IN ÇOCUĞUYUM"

Bostancı, AK Parti'nin büyük kongre delegelerinin seçimine ilişkin eleştiriye de yanıt verdi.

AK Parti'nin bin 500'ün üzerinde büyük kongre delegesi olduğunu belirten Bostancı, "Biri de benim, postacı Osman'ın çocuğuyum. Oradaki delegelerin büyük çoğunluğu halkın çocuklarıdır. Zaten AK Parti'yi de iktidar yapan bu karakteridir. Üç isim sayıp farklı bir algı çıkarmaya çalışmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 712 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye hukukçularımızın katkıları ile itibarını zirvelere taşıyacak'
09 Mayıs 2018 17:42		 Cenazede Abdullah Gül'e 'Reisime hainlik yaptın' çıkışı
09 Mayıs 2018 17:40
Seçim günü 531 bin 7 personel görev yapacak
09 Mayıs 2018 17:16		 Ürün İhtisas Borsası'nda sona yaklaşıldı!
09 Mayıs 2018 17:14
Bizde durmak yok, 'Tamam' demek yok
09 Mayıs 2018 16:22		 Erdoğan-İnce görüşmesi bu akşam
09 Mayıs 2018 16:16
CHP, Yıldız Tilbe ile anlaştı
09 Mayıs 2018 16:00		 'Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir'
09 Mayıs 2018 15:53
Eski Bakan Ayhan son yolculuğuna uğurlandı
09 Mayıs 2018 15:51		 MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması
09 Mayıs 2018 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
00:00 - 12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
09:18 - Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
06:20 - Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
Benzin ve motorinde indirim
10:58 - TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
09:12 - Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
kanunsuz suç ve ceza olmaz 1
sözlüğe yazarken kesilen elektrik 1
Apartman önü park kavgası 3
şampiyonlar ligi maç saatlerinin değişmesi 2
akik 1
karaca 1
caymak 1
kahin 2
kırpmak 1
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam