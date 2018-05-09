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Ankara Valisi: Sel mağdurlarına bugün ödeme yapılacak

Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören ilçesinde selden zarar gören konutlara ilişkin ödemelerin bugün başladığını belirterek "725 bin liralık ödemeyi bugün akşama kadar zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yapmış olacağız. Ayrıca 19 araç sahibine de 81 bin lira ödeme yapacağız" dedi
09 Mayıs 2018 17:13
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Ankara Valisi: Sel mağdurlarına bugün ödeme yapılacak

Vali Topaca, Keçiören Kaymakamlığında düzenlediği basın toplantısında, Mamak ve Keçiören ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara'nın bazı ilçelerinde kuvvetli yağışlardan kaynaklanan sel baskınları yaşandığını dile getirdi.

Yağıştan birçok iş yeri, konut ve aracın zarar gördüğünü aktaran Topaca, "Keçiören ilçemizde geçen pazar günü kuvvetli yağış sonucunda toplamda 24 iş yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullanım alanları da olmak üzere 103 bağımsız bölümde maddi hasar oluşmuştur. Herhangi bir can kaybının olmaması bu işin sevindirici yönüdür." diye konuştu.

İş yerleri, konutlar ve ortak alanlarda oluşan zararları imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Topaca, oluşturdukları 7 komisyonun binalarda ve iş yerlerindeki hasar tespitini yaptığını söyledi.

23 araçtan 19'unun kaskosu yok

Topaca, Keçiören'de 23 aracın zarar gördüğünü, bu araçlardan kaskosu olmayan 19 araçta hasar tespitinin yapıldığını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Mamak'taki sel felaketinde verdiği talimat doğrultusunda Keçiören'de de çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Topaca, şöyle devam etti:

"Konutlarla ilgili zararların karşılanması için ödemelere bugün saat 13.00'ten itibaren başladık. 725 bin liralık ödemeyi bugün akşama kadar zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yapmış olacağız. Ayrıca 19 araç sahibine de 81 bin lira ödeme yapacağız. Yapılan yardımlar sadece bunlarla sınırlı değil. Belediye Başkanımız ilk andan itibaren olaya müdahale etti. Belediyemizin de 500 bin liranın üzerinde afetzedelere yardımı olacak."

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ileten Topaca, "İnşallah bundan sonra bu tür afetleri yaşamama temennisinde bulunuyorum." dedi.

Topaca, benzer afetlerin yaşanmaması için alt ve üstyapı konusunda da değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Dolandırıcıların telefonlarıyla ilgili: "Bu işi yapanları takip ediyoruz"

Bir gazetecinin "Bazı kişi veya kişiler, sizin adınızı kullanarak iş adamlarını ve müteahhitleri arayarak para istemiş. Bu konuda vatandaşlara bir uyarınız olacak mı?" sorusu üzerine Topaca, Türkiye'de bazı kişilerin bunu alışkanlık ve meslek haline getirdiğini söyledi.

Değişik numaralardan kamu yöneticilerinin ismi kullanılarak, yardım toplamak için vatandaşların arandığını anımsatan Topaca, "Bu işi yapanları takip ediyoruz. Benim ismini kullanarak Ankara'daki bazı iş adamlarını arayan kişilerle ilgili tespitleri yaptırıyoruz. Ankara dışından genelde sahte isimler üzerine alınmış numaralarla bunu yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların bu tür konularda duyarlı olmasını isteyen Topaca, adı geçen kurumdaki yönetici ile görüşüp, teyit etmeden talebe cevap verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Olası bir doğal afet konusunda alınan tedbirlere ilişkin yöneltilen bir soru üzerine ise Topaca, devletin bu konuda birçok müdahale planı olduğuna işaret ederek "Bu planlar olmasaydı gerek Mamak'ta gerekse Keçiören'de bir saat içerisinde bütün kamu kurum ve kuruluşları orada olamazdı." diye konuştu.
Yeni Şafak
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