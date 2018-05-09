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Seçim günü 531 bin 7 personel görev yapacak

Aydın'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık olarak 24 Haziran seçimlerinde halkın özgür iradesinin sandığa yansıması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ve seçim günü 531 bin 7 personelin görevinin başında olacağını söyledi
09 Mayıs 2018 17:16
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Seçim günü 531 bin 7 personel görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda, Aydın, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla,Kütahya ve Uşak illerinin valileri ile bir araya geldi.

Türkiye'yi 7 bölge üzerinden ele alarak programlarını gerçekleştireceklerini kaydeden Bakan Soylu, "Seçim, vatandaşın, milletin, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesine sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir. Bu itibarla bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun tedbiri elden bırakmıyoruz. Tüm personelimize hizmet içi eğitimden geçireceğiz" dedi.

Bugün Aydın'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nın 2'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, 16 Nisan referandumu öncesi de böyle bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Bu hafta bütün bölge toplantılarını gerçekleştirmiş olacağız. Hepiniz takdir edersiniz ki her seçimin karakteri, mevzuatı psikolojisi birbirinden farklı olabilir. Daha önceki seçimler vakti geldiği için yapılan seçimlerdi. Ancak 24 Haziran seçimleri, 2016 Nisan'da kararlaştırılan yeni bir sistemin seçimi olacak. Dünyanın da yakından takip ettiği, uluslararasının da yakından takip ettiği seçimi hep birlikte yaşayacağız. Vatandaşımızın özgür iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtılabileceği bir seçim ortamını oluşturmak vazifemiz. Çalışmalarımızın ve seçimin hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

"SEÇİM GÜVENLİĞİNİ 3 BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİYORUZ"

Seçim güvenliğini 3 başlık altında değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birincisi kampanya ve propaganda dönemi. İkincisi seçim günü oy verme işlemi, üçüncü kısım da oyların sayılması işlemi. İnsan için en kıymetli meselelerden biri kendisini yönetecek kişiyi seçebilmesidir. Seçim bu nedenle kıymetli dönemdir. Bu kıymetli dönemde vatandaşın kıymetli tercihinin sandığa yansıtacağı güvenliği tesis etmektir. Özgürlük ve güvenlik dengesi oluşturulmuş bir dengedir. Güvenlik özgürlük için vardır. Bizim yapmamız gereken başkalarının da özgürlüğünü temin edecek bir anlayışı oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

"TÜM GÜVENLİK PERSONELİ SEÇİM GÜNÜ GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK"

Seçim gününe ilişkin ayrı bir güvenlik önlemi de alınacağını ve bu konuda da çalışmaların yapıldığını kaydeden Bakan Soylu, "Seçim gününe ilişkin ayrı bir güvenlik önlemi de alınacaktır. 531 bin 7 personel seçim günü görevi başında olacaktır. Bunun yanında İHA'lar, acil durum merkezleri, kameralar seçim günü en hassas şekilde çalışacaktır. Provokatif eylemlere karşı da tüm birim ve görevliler tam kapasite ile görev başında olacak personele seçim için hizmet içi eğitim verilecektir. Basın sürekli bilgilendirilecektir. Seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusu Türk demokrasisinin en başarılı olduğu konulardan biridir. 16 Nisan referandumunda İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. 24 Haziran'da bütün vatandaşlarımızı huzuru ve kardeşlik içinde iradelerini sandığa yansıtacaklarını ve seçim sonunda kazananın ülkemiz ve demokrasi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapılı olarak devam etti.

Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Daire Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Şubesi Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ve valiler katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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