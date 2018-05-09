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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik görülen davada, eski Diyarbakır hakimi Fatma Çimen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alırken, Çimen'in tutukluluğunun devamına karar verildi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, eski hakim Fatma Çimen, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski Diyarbakır hakimi tutuklu sanık Fatma Çimen ile avukatı katıldı.
Sanık Çimen, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını kullanmadığını ve örgütsel anlamda sohbet toplantılarına katılmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı Cem Saklıca, davaya ilişkin mütalaasında, sanığın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütün, hakim savcılara yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını ve sohbetlere katıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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