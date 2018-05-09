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YDUS (Göğüs Hastalıkları) sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) sonuçlarını açıkladı
09 Mayıs 2018 17:27
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YDUS (Göğüs Hastalıkları) sonuçları açıklandı

17 Aralık 2017 tarihinde uygulanan 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. (Dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.) Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mayıs 2018 tarihinde saat 17.10'dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Sınav Sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Memurlar.Net
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