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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 180,40 liradan tamamladı
09 Mayıs 2018 17:30
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 295,00 lira, Cumhuriyet altını 1.206,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 180,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 180,30 180,50 180,20 180,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.188,00 1.207,00 1.187,00 1.206,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 164,00 168,00 164,00 168,00
Lira(Tam) Ziynet 1.161,00 1.181,00 1.160,00 1.180,00
Yarım Ziynet 580,00 590,00 580,00 590,00
Çeyrek Ziynet 290,00 295,00 290,00 295,00
Anadolu Ajansı
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