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Cenazede Abdullah Gül'e 'Reisime hainlik yaptın' çıkışı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir kişi, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diyerek bağırdı
09 Mayıs 2018 17:40
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Cenazede Abdullah Gül'e 'Reisime hainlik yaptın' çıkışı

Adapazarı'nda, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir kişi, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diyerek tepki gösterdi.

8 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası bitkisel hayata giren ve önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze öğle vaktinde Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi. Bakan Ayhan'ın oğlu Öner Abdullah Ayhan, torunları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Eşiyle dostuyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla birlikte yaşadı hayatı boyunca" dedi.

ABDULLAH GÜL'E TEPKİ

Cenaze namazının ardından tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada kalabalığa yaklaşan ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi Abdullah Gül'e, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diye bağırarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan kişi polis otosuna götürülürken, "Reisime ihanet ettiği için bağırdım" dedi.

Cevat Ayhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Akyazı Çıldırlar Mahallesi'ndeki köy mezarlığına götürüldü.
Memurlar.Net
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