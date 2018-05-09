'Türkiye hukukçularımızın katkıları ile itibarını zirvelere taşıyacak'

Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularıyla kutlayan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti devletinin idaresinde denetleyici, görüş bildirici ve karar alıcı bir rol üstlenen Danıştay Başkanlığının koruyucu ve düzenleyici işleviyle Türkiye'de hukuk devleti anlayışının yerleşmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Danıştay, ülkemizde demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin uygulanmasında ve titizlikle korunmasında da büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti yolunda daha ileri mesafeleri hedefleyen Türkiye, inanıyorum ki hukukçularımızın ve hukuk kurumlarımızın büyük katkıları ile dünyadaki itibarını zirvelere taşıyacaktır.

Bu düşüncelerle, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü'nü kutluyor, Danıştay Başkanımız ve üyeler başta olmak üzere bütün idari yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."

İlkay Güder