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Şok'un halka arzında fiyat aralığı düşürüldü
Şok'un halka arzında fiyat 10-10.5 TL aralığına çekilirken, talep toplama süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı
Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı 10-10.5 TL aralığına indirilirken, bugün sona ermesi beklenen talep toplama süresi de 10-11 Mayıs'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.
Gözde Girişim iştiraki Şok Marketler'in halka arzında daha önce fiyat aralığı 12-14.4 TL aralığında açıklanırken talep toplamanın da 8-9 Mayıs'ta olacağı duyurulmuştu.
Halka arza aracılık eden Garanti Yatırım'ın KAP'a yaptığı açıklamada ayrıca, "Şirkete halka arz ile birlikte toplam 2.6 milyar TL'lik sermaye girişinin tamamlanması, Şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce, şirketin mevcut ortakları tarafından nihai halka arz fiyatından gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı ile sağlanacaktır" denildi.
Açıklamanın ardından yüzde 7.8 düşen Gözde Girişim hisselerinde devre kesici uygulaması başladı.
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