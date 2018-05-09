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YLSY'i kazananların tercihleri bugün başlıyor

Yurt dışı dil kurslarına katılacak öğrencilerin başvuru ve tercih işlemleri bugün başlıyor
09 Mayıs 2018 18:18
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YLSY'i kazananların tercihleri bugün başlıyor

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 2016 - 2017 YLSY öğrencilerine yönelik yurt dışı dil tercih işlemleri 09 Mayıs 2018 - 05 Temmuz 2018 tarihleriarasında REBUS'tan yapılacaktır.

İşlem Takvimi:

İşlemler

İşlem tarihleri

Yeterli dil puanını gösterir belgelerin REBUS'a yüklenmesi

(İngilizce ve Almanca haricindeki diller için dil belgesi şartı bulunmamaktadır)

REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi -->

Dil Belgesi İşlemleri

09 Mayıs 2018 Salı - Saat 18.00'den

25 Haziran 2018 Pazartesi - Saat 23.59'a kadar

Ülke ve Temsilcilik Seçimi

REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi -->

Yurt Dışı Dil Başvurusu

(İngilizce ve Almanca haricindeki diller için yalnızca ülke tercihi yapılacak ve kabul işlemleri öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir)

(DİKKAT: Bu tercih dönemi 2016 ve 2017 YLSY öğrencilerinden diğer dillerde öğrenim görecekler için son tercih dönemi olacaktır.)

27 Haziran 2018 Çarşamba - Saat 10.00'dan

29 Haziran 2018 Cuma - Saat 16.00'ya kadar

Yurt Dışı Kurs Merkezi Tercihi

(İngilizce veya Almanca dillerinde öğrenimi görecek öğrenciler için )

REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi -->

Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi

(Not: ABD dil kurslarının başlama tarihleri Temmuz - Ağustos aylarında başlayacak kurlara göre planlanacak olup kurs merkezleri tercih günü görülecektir.)

03 Temmuz 2018 Salı - Saat 10.00'dan

05 Temmuz 2018 Perşembe - Saat 23.59'a kadar

ÖNEMLİ! Öğrenim görmek istedikleri ülkenin dili ve/veya edebiyatı ile ilgili bir bölümden mezun olup yurt dışında aynı dilde öğrenim görecek öğrenciler, başvuru ve yerleştirme işlemine katılmayacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler, herhangi bir kontenjana yerleşmiş hatta öğrenime başlamış olsa bile yerleştirme işlemleri iptal edilecek olup kendileri için yapılmış harcamaların iadesi istenecektir.

Yurt dışı dil ve başvuru işlemlerine katılacak öğrencilerinden Almanca ve İngilizce için yeterli dil puanına (Bkz. YLSY Yeterli Dil Puanları) sahip olanların, yabancı dil sınavı sonuç belgelerini işlem takviminde belirtilen tarihler arasında REBUS'a yüklemeleri zorunludur. Yeterli yabancı dil puanlarını ibraz etmeyen öğrenciler başvuru ve tercih işlemlerine katılamayacaklardır. Diğer diller için dil belgesi şartı bulunmamaktadır.

İngiltere'de esas öğrenim görecek öğrenciler hariç Almanca ve İngilizce dillerinde yurt dışı dil öğrenimi görmek isteyenlerden yurt dışı dil tercihi (kurs merkezi seçimi) yapmayan veya dil kursu tercihi (kurs merkezi tercihi) yapıp yerleştiği dil kursunda Eğitim Ataşeliği/Müşavirliğince sağlanan kabul belgesinde belirtilen tarihler doğrultusunda öğrenimine başlamayan öğrenciler yurt dışı dil kursu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil öğrenimi görülecek ülke ve dil kursu değişikliği yapılmayacaktır.

Başvuru ve Tercih İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1. Yeterli Dil Puanını Gösterir Belgelerin REBUS'a Yüklenmesi

Yeterli yabancı dil puanlarını gösterir sonuç belgeleri PDF formatında REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi --> Dil Belgesi İşlemleri ekranından sisteme yüklenebilecektir. Yeterli dil puanı alındığını teyit etmeyen belgeler ile dilekçe yükleyen öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri iptal edilecektir.

2. Ülke ve Temsilcilik Seçimi:

2.1. Yurt dışı dil kursu başvuruları REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi --> Yurt Dışı Dil Başvuru ekranından yapılacaktır.

2.2. Yurt dışı dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, İSTİYORUM seçeneğini işaretleyip ülke ve temsilcilik seçimlerini yaptıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir.

2.3. İngiltere haricinde bir ülkede İngilizce dilinde öğrenim görecek olan öğrenciler ABD'de yurt dışı dil öğrenimi görecektir.

3. Yurt Dışı Kurs Merkezi Tercihi:

3.1. ABD ve Almanya'da dil öğrenim görecek öğrenciler, yurt dışı dil kursu tercihlerini REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi --> Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi (Kurs Merkezi Tercihi) ekranından yapacaklardır.

3.2. Başvuruda seçilen ülkede açılan dil kursları tercih edilecektir. Bu tercih yalnızca ABD ve Almanya'da dil öğrenim görecek öğrenciler tarafından yapılacaktır. Yurt dışı dil kursu başvurusu aşamasında bu ülkeler dışında dil öğrenimi için başvuran öğrenciler, tercih yapamayacaklardır.

Dil kursu tercihlerinde dikkat edilecek hususlar:

. Her kurs için sınırlı sayıda kontenjan tanımlanacaktır.

. Dil kursu seçildikten sonra KAYDET butonuna tıklanarak tercih kaydedilecektir (Ekranda tercih edilen dil kursuna ilişkin uyarı görülecektir).

. Yerleştirme işlemleri öğrencilerin tercihi ve tercih zamanı önceliğine göre yapılacaktır.

. Dil kursu için belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci tercih yaptığında ilgili dil kursu diğer öğrencilerin tercihine kapanacaktır; ancak -tercih süresi içerisinde- tercihini değiştiren öğrenci olması durumunda dil kursu tekrar diğer öğrencilerin tercihine açılacaktır.

. Tercih işlemi için tanınan süre içerisinde -tercih edilmek istenen dil kursunda boş kontenjan bulunması şartıyla- sistemde dil kursu değişikliği yapılabilecektir.

. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil öğrenimi görülecek ülke ve dil kursu değişikliği yapılmayacaktır.

. Almanca ya da İngilizce yurt dışı dil kurslarına katılacak öğrenciler en fazla 6 aya kadar yabancı dil öğrenimi görebileceklerdir. Bu öğrencilere herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.

. İngilizce dil kursları ABD'de ve Almanca dil kursları ise Almanya'da düzenlenecektir.

. Yurt dışı dil eğitimini ABD veya Almanya'da görecek öğrencilerin dil eğitimine ilişkin kabulleri yurt dışı temsilciliklerimiz tarafından temin edilecektir.

- Diğer dillerde öğrenim görecek olan öğrenciler dil kursu kabullerini kendileri temin edeceklerdir.

-Tercih işlemleri sonrası en geç bir dönem içinde öğrenime başlamak esastır.

(DİKKAT: Bu tercih dönemi 2016 ve 2017 YLSY öğrencilerinden diğer dillerde öğrenim görecekler için son tercih dönemi olacaktır.)

- İngiltere'de öğrenim görecek olan öğrenciler başvuru yapılan üniversite tarafından sağlanan şartlı kabuller doğrultusunda puan yeterlilikleri gözetilmek kaydıyla yalnızca 6 aya kadar pre-sessional öğrenimi görebileceklerdir. (İngiltere için senet düzenlemiş olup bu ülkede pre-sesional öğrenimi görmek isteyen öğrenciler yalnızca dil belgelerini yükleyecektir. Yurt dışı dil başvurusu yapmayacak ve bunun yerine kabul belgelerini yükleyeceklerdir.)

İlgililere duyurulur.

Tablo - 1: YLSY Yeterli Dil Puanları

Yurt Dışı Dil Kurslarına Katılabilmek İçin Gerekli Olan Puanlar

Sınav Adı

Seviye/Puan

TOEFL - IBT

79

TOEFL - PBT

548

TOEFL - CBT

211

CAE

B

CPE

C

FCE

C

PEARSON PTE Akademik

71

IELTS

6.0

TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar

B2
Memurlar.Net
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