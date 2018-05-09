Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'a sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.

Erdoğan, "Şimdi bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyecek" diye konuştu.

Bu durumdan ABD menfaat elde edecek olsa da birçok ülkenin rahatsız olacağına ve büyük darbeler yiyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Niçin yeni krizlere yol açalım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu durumun yaratacağı risklerin sorulması üzerine, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

İmzalar atılmışsa sadık kalmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" dedi.

"ABD GERÇEK DOSTLARINI KAYBEDİYOR"

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz" dedi.

ABD'ni elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsünü hata olduğunu söyleyen Erdoğan, "ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir" dedi.