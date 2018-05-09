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Bahçeli'den Fransa'nın İslam karşıtı bildirisine tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli Fransa'nın İslam karşıtı bildirisine tepki gösterdi. Bahçeli, "Allah'ın ayetlerini değiştirmek kimin haddine. İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? " dedi
09 Mayıs 2018 18:38
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Bahçeli'den Fransa'nın İslam karşıtı bildirisine tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli Fransa'da 300 kişinin imzaladığı Kuran'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması yönünde taleplerin yer aldığı bildiriyle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada "Fransa'nın tartışmalı ve tavsamış eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu 300 sözde Fransız yazar-çizer, kuru ve küf bağlamış akıllarınca, Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler.

Şu densizliğe bakar mısınız? Vermeyince Mabud neylesin Mahmut!

Değil 300 sözde aydın müsveddesi,Fransa'nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse,Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak,nereye varabilecek?

Dinin sahibi Allah'tır.Kuran Allah kelamıdır.Kelam Allah'ınsa manen koruma ve kefalet de Allah'ın olacaktır.

Kimin ne haddinedir Allah'ın ayetlerini değiştirmek ve dokunmak? Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler?

İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? Fransızlar, buna da Fransız demek ki?" ifadesini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürüdü:

"Allah'ın hikmetinden sual olunmaz, kelamından kuşku duyulmaz. Hak din, Allah indinde İslam'dır. Yüce Yaratanımız öyle buyurmuyor mu; kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir.

Derler ki, hakikat iki kişiye muhtaçtır: Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Devam edegelen tarih boyunca dilden dile akan, elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan hakikat ve hidayet ilkeleri Müslüman kalplerde hamd olsun kök tutmuş, kuvvetle tutunmuştur."
Memurlar.Net
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