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Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Erdal Emeç yönetimindeki 63 FF 311 kamyon, Besni-Gaziantep karayolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Enver Yılmaz idaresindeki 31 GT 266 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Parlar, Bilal Yılmaz ve Kazım Tunç yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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