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Aksakallı'nın 'güvenliğini almak' için yolunu kesmişler
FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Aksakallı'yı alıkoymaya çalışan ekipteki eski astsubay Atak, Aksakallı'nın aracını güvenliğini sağlamak için durdurduklarını savundu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalışan ekipte yer alan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli sanık eski astsubay Cengiz Atak savunma yaptı.
Gazi Orduevi'ne gittiklerini, burada beklerken komutanın aracının hareket ettiğini görmeleri üzerine peşine takılıp ışıklarda yetiştiklerini anlatan Atak, şöyle devam etti:
"Komutanın aracına selektör yapıp önüne geçtik. Durumu anlatmak ve emri almak için Fatih ve Hasan başçavuş aracın yanına gitti. Fatih albay da yanına gitti ancak komutanın aracı hareket etti. Bir daha da görmedim. İddia edildiği gibi kaçırma teşebbüsü olsaydı tam teçhizatlı bir timle enterne edilebilirdi. Biz kaçırma amacı ile değil bizzat komutanın emri ile hareket ettik. İddia edildiği gibi kaçırma gibi bir eylem söz konusu olamaz."
Halkla İstiklal Marşı okumuş
Şehirde dolaşırken terör saldırısı olduğunu düşündüğünü ve darbe girişiminden haberdar olmadığını iddia eden Atak, nizamiyede bulunduğu sırada ise gelen vatandaşları sakinleştirmek için elinden geleni yaptığını öne sürdü.
Atak, Kazan Belediyesi Meclis Üyesi bir kadın ile halkı sakinleştirmeye çalıştığını, hatta eline bayrak alıp İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla birlikte okuduğunu söyledi.
Ancak vatandaşların sakinleşmediğini, hatta bir kişinin belindeki kılıfında bulunan tabancasını almaya çalıştığını iddia eden Atak, nizamiyedeki personelin de zaman zaman havaya ateş ettiğini savundu.
Çapraz sorgusu sırasında avukatların sorularını cevaplamayacağını belirten Atak'ın avukatı da sorular karşısında "susma hakkı" kullanacaklarını söyledi.
Atak, buna rağmen sorular yönelten müşteki ve sanık avukatlarını cevapsız bıraktı.
Ertuğrul Subaşı
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