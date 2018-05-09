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2 gündür kayıp lise öğrencisi kayalıklarda yaralı bulundu
Zonguldak'ta 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı verilen 17 yaşındaki Selinay Dilara G., kayıklarda yaralı halde bulundu.
Zonguldak'ta 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı verilen 17 yaşındaki Selinay Dilara G., kayıklarda yaralı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan ve 2 gündür aranan 17 yaşındaki Selinay Dilara G., Değirmenağzı mevkiinde bulunan kayalıklarda yaralı halde bulundu. Çevredeki amatör balıkçıların durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD, 112 ve polis ekipleri yaralı halde bulunan genç kızı bulunduğu yerden botla aldı. Ekipler tarafından bota bindirilen genç kız Kozlu Limanı'na getirilerek ambulansa bindirildi. İlk tedavisi yapılan genç kız ambulansa Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Hastaneye akın eden genç kızın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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