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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü İngiltere'ye gideceği açıklandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Mayıs'ta ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.
Erdoğan'ın "Tatlı Dil Forumu" için gideceği 3 günlük ziyareti kapsamında, Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşeceği belirtildi.
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