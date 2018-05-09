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Özel güvenlik görevlilerine jandarmadan eğitim
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentte çalışan özel güvenlik görevlilerine daha etkin, dikkatli ve görev bilinci içerisinde hareket etmelerini sağlamak maksadıyla özel eğitim verildi.
Tokat'ta faal olarak mesleklerini icra eden 103 özel güvenlik görevlisine İl Jandarma Komutanlığı tarafından eğitim verildi.
Yapılan eğitim faaliyeti kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, görev yaptıkları alanlarda; bina içi, bina girişi ve çevresine yönelik olası tehditlere karşın yapmaları gereken denetimler gösterildi.
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