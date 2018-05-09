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45 ülkeden 600 mikrocerrah bir araya gelecek
Kongrede, 45 ülkeden yaklaşık 600 mikrocerrahın bir araya gelmesi bekleniyor
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, "4. Asya Pasifik Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi" yarın Antalya'da başlayacak.
Mikrocerrahi alanında dünyanın önde gelen otoritelerinin de katılacağı kongrede, 45 ülkeden yaklaşık 600 mikrocerrahın bir araya gelmesi bekleniyor.
Uluslararası platformda alanındaki en büyük ve prestijli organizasyon olarak kabul edilen etkinlikte, mikrocerrahi konusunda uluslararası platformda isim yapmış hekimler katılımcıları bilgilendirecek. Her iki yılda bir düzenlenen kongreye, Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor.
Özellikle mikrocerrahideki yeni gelişmelerin görüşülüp tartışılacağı kongrede ele alınacak temel konular arasında sinir onarımları, baş boyun bölgesi, kol ve bacaklardaki doku kayıplarında canlı doku nakilleri, beyin ölümü gerçekleşmiş olan vericilerden yapılan el ve yüz nakilleri yer alıyor.
Süpermikrocerrahi olarak adlandırılan, gözle görmenin mümkün olmadığı damarların birleştirilerek yapılan doku nakilleri de kongrenin ilgi çeken konularından olacak.
Aralarında Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, Filipinler, Hindistan, Azerbaycan, Tayvan, ABD, İngiltere, İtalya, Avustralya, Romanya, Belçika, İsveç, Hollanda, Arjantin ve Kanada'nın da bulunduğu kongrede 500'ün üzerinde bilimsel sununun yanı sıra 20 sempozyum ve konferans düzenlenecek.
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