1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Büyükşehir, yıllardır süren davayı kaybetti

Yıllardır süren Etiler'deki arsa davasında mahkeme kararını verdi. 4 farklı bilirkişi heyetinin rapor verdiği davada mahkeme, yıllardır boş olan 7 bin 272 metrekarelik arsa için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ünlü işletmeci Memet Koçarslan'a 799 milyon 920 bin lirayı faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.
09 Mayıs 2018 19:37
Yazdır
İstanbul Büyükşehir, yıllardır süren davayı kaybetti

İlk raporda 160 milyon lira değer biçilen arsaya 15 ay sonra düzenlenen farklı bilirkişi raporlarında 799 milyon 920 bin lira değer biçilmesine İBB avukatları tepki gösterdi. İBB, bilirkişi heyetleri hakkında suç duyurusunda bulundu. İBB ile Koçarslan arasında devam eden 2 farklı arsa davası daha var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile terör saldırısına uğrayan Reina'nın sahibi Memet Koçarslan arasındaki 3 farklı arsa davasının ilkinde karar çıktı. Mahkeme, 7 bin 272 metrekarelik arsa için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Memet Koçarslan'a faiziyle birlikte 799 milyon 920 bin lira ödemesine karar verdi.

1969'DA İBB'YE VERİLDİ

İstanbul Üniversitesi 104 öğretim üyesi, 1954 yılında Ün-Yapı Kooperatifi (İstanbul Üniversitesi Yapı Kooperatifi) kurarak Etiler'de 70 dönümlük arsa satın aldı. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, eski bakanlardan Besim Üstünel gibi tanınmış 104 öğretim görevlisinin üyesi olduğu kooperatif, arsanın bir kısmına üyeleri için konut yaptıktan sonra işlevini yitirerek şirketleşti. Ün-Yapı Kooperatifi, 1969 yılında Ün-Yapı Anonim Şirketi adını aldı. Ün-Yapı A.Ş., 20 Kasım 1969 tarihinde elinde kalan arsanın 17 bin 578 metrekaresinin irtifak hakkını (kullanım hakkı) süresiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, yeşil alan, okul alanı ve spor alanı olarak kullanılması şartı ile tahsis etti. Şirket, bu işlemden sonra üyelerin kararı ile tasfiye sürecine girdi. Belediye de 2006 yılında okul için ayrılan arsanın irtifak hakkını İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi'ne devretti.

2005 YILINDA ŞİRKET MEMET KOÇARSLAN'A GEÇTİ

1 Ocak 2017'de terör saldırısı sonrasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Reina'nın sahibi Memet Koçarslan, şahsı ve yüzde 80 hissedarı olduğu Ak-El Yapı ve Yapı Malzemeleri A.Ş. üzerinden 2005 yılından itibaren Ün-Yapı A.Ş.'nin hisselerini toplamaya başladı. 2012 yılına gelindiğinde Ün-Yapı A.Ş.'nin 2.5 milyon hissesinin 2 milyon 244 bin 914 adedi, yani yüzde 90'ı Memet Koçarslan ve Ak-El Yapı A.Ş.'ye geçti.

Etiler'de 17 bin 578 metrekarelik arsası bulunan ve 40 yıldır tasfiye süreci yaşayan şirketi ihya etmek için (yeniden ekonomik hayata kazandırmak) harekete geçen Ün-Yapı A.Ş.'nin çoğunluk hissedarları mahkeme kararı ile şirketi tasfiye sürecinden çıkardı.

6 YIL ÖNCE ÜÇ AYRI DAVA AÇTI

Yeni hissedarlara sahip olan ve tasfiye sürecinden çıkarılan Ün-Yapı A.Ş., 2012 yılında, belediyeye tahsis edilen irtifak hakkının terkini için mahkemeye başvurdu. Üç ayrı dava açan Ün-Yapı A.Ş., 5 bin 252 metrekarelik spor alanı, 5 bin 54 metrekarelik yeşil alan ve 7 bin 272 metrekarelik okul alanı için tahsis edilen irtifak haklarının terkini istedi. Ün-Yapı A.Ş, ayrıca kamulaştırmasız el atıldığını öne sürerek bedel ödenmesini talep etti.

Ün-Yapı A.Ş., 7 bin 272 metrekarelik okul alanı için İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak İstanbul İl Özel İdaresi'ni temsilen İstanbul Valiliği aleyhine açtığı davanın dilekçesinde, 1969 yılında üst hakkını tahsis ettiği belediyenin bugüne kadar okul yapmadığını, geçen zaman içinde Etiler bölgesinin okula ihtiyacı kalmadığını öne sürerek, irtifak hakkının terkinini istedi. Dilekçesinde 42 yıl önce irtifak hakkının 1 lira karşılığı tahsis edildiğini, belediyenin bugüne kadar bu tutarı da ödemediğini savunan Ün-Yapı A.Ş., 42 yıl önce verilen irtifak hakkının kendileri için çekilmez bir hal aldığını savundu. Ün-Yapı A.Ş., 1969 yılında verilen irtifak hakkının terkinini, bu talebi kabul edilmediği takdirde de arsanın davalıya devri karşılığı bir bedelin ödenmesini talep etti. Aldığı irtifak hakkını valiliğe devreden belediye, ihbar edilen ve katılan sıfatı ile davada yer almaya başladı.

İLK RAPOR ARSAYA 160 MİLYON LİRA DEĞER BİÇTİ

Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye yolladı. Bilirkişi heyeti, 19 Şubat 2016 tarihli 34 sayfalık raporu dava dosyasına yolladı. Raporda emlak sitelerinde Etiler için yayınlanan emsal arsalar için istenen bedellere yer verildi. Emsal arsaların metrekaresinin 27 bin ile 17 bin lira arasında değiştiği örnekleri ile anlatılan raporda, davaya konu arsanın metrekaresinin de 22 bin 42 lira, toplam değerinin de 160 milyon 294 bin 369 lira olduğu belirtildi.

15 AY SONRA YENİ BİLİRKİŞİLER ARSAYA 799 MİLYON 920 BİN LİRA DEĞER BİÇTİ

İtiraz üzerine dosya bir kez daha bilirkişiye gitti. Yeni bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak dava dosyasına gönderilen 16 Mayıs 2017 tarihli bilirkişi raporunda arsanın değeri 5 katına çıktı. Bilirkişi heyeti arsanın metrekaresine 110 bin, toplamına da 799 milyon 920 TL değer biçti. İtiraz üzerine dosya bir kez daha bilirkişiye gönderildi. 18 Temmuz 2017 tarihli yeni bilirkişi raporunda da, arsaya metrekaresi 110 bin liradan toplam 799 milyon 920 bin lira değer biçildi. 19 Şubat 2018 tarihinde sunulan son bilirkişi heyeti raporunda da arsaya aynı değer biçildi.

BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları, karar duruşmasından 25 gün önce 5 Mart 2018 tarihinde dava dosyasına iki ayrı dilekçe sundular. Dilekçelerde, SPK ve BDDK lisansı bulunan değerlendirme firmasına inceleme yaptırıldığı, bu firmanın 27 Kasım 2017 tarihi itibari ile davaya konu arsanın metrekaresine 11 bin 910 TL değer biçtiği, aynı bölgede bulunan emsal bir arsanın metrekaresine de 28 bin 330 TL değer biçtiği belirtilerek, "Hal böyle iken davaya konu taşınmazın metrekaresine 110 bin TL gibi fahiş bir miktar belirleyen rapor mümzileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

İBB: 1 MİLYAR TL CİVARINDA LEGAL GÖRÜNÜMLÜ İŞLEMLERLE İLLEGAL YOLLARDAN ZARARA UĞRATILACAĞIZ

Dilekçelerinde, 11 Ağustos 2016 tarihinde dosyaya sunulan bir başka raporda bilirkişilerin arsanın metrekaresine 6 bin TL, dosyada var olan bir başka raporda arsanın metrekaresine 22 bin 42 TL değer biçildiğini, sonraki raporlarda metrekaresine 110 bin TL değer biçildiğini hatırlatan İBB'nin avukatları, "Konu görünüşte basit bir terkin ve el atma nedeniyle tazminat gibi görünse de; dava konusunda verilen görüşlerin fiili ve hukuki gerekçelere aykırı olarak tespit edilmesi ve davaya konu arsa bedelinin ise fahiş belirlenmesi, kamu idaresinin yaklaşık 1 milyar TL civarında legal görünümlü işlemlerle illegal yollardan zarara uğratılacaktır. Bilirkişilerin TCK 276/1 anlamında gerçeğe aykırı mütalaada bulunması suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüpheye düşülmesine neden olmuştur " dedi. Belediye, davanın esastan reddini istedi.

MAHKEME BELEDİYENİN 799 MİLYON 920 BİN TL'Yİ FAİZİ İLE ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

30 Mart 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme, irtifak hakkının terkinine, arsanın tapusunun belediye adına tesciline ve belediyenin buna karşılık davacı Ün-Yapı A.Ş.'ye 799 milyon 920 bin lirayı dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ödemesine hükmetti.

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 1,475 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'e milyonlarca lira ödenmesine karar verildi
07 Mayıs 2018 14:02		 Ayşe öğretmen tahliye edildi
04 Mayıs 2018 19:59
5 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye önce 12,5 yıl hapis, sonra tahliye
04 Mayıs 2018 16:11		 İntikam için öz yeğenini 'FETÖ'cü diye şikayet etti
03 Mayıs 2018 18:36
Antalya'da 'köpek gezdirme' cinayeti davasında karar
03 Mayıs 2018 13:47		 Kilisenin duvarına yazı yazıp, kapısına çöp döken zanlı serbest
02 Mayıs 2018 16:09
Öğrencisine fotoğraflarını gönderen öğretmene tazminat
01 Mayıs 2018 19:32		 Bakıcı dehşeti için karar çıktı
30 Nisan 2018 22:19
Ameliyatta vücutta unutulan tel için 30 bin lira tazminat
30 Nisan 2018 13:33		 İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
28 Nisan 2018 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
Benzin ve motorinde indirim
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Tarım Bakanlığı'ndan yer değiştirme duyurusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
röveşata 1
eski fotoğraflara bakıp ah çekmek 2
abdüllatif şener 1
tarif etmek 2
müebbet hapis 1
komşu 3
ulaşgkc 2
Günce 1
Vincent Aboubakar 1
Mutlu olmaktan korkmak 2
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam