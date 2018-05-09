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'Kamu sektörüne giriş zor, yükselmek kolay'

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, özel sektöre göre kamuya girişin daha zor olduğunu belirterek, "Ancak orada da yükselmek daha kolaydır" dedi.
09 Mayıs 2018 19:45
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'Kamu sektörüne giriş zor, yükselmek kolay'

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Gaziantep Üniversitesi'nde 'Denetim Mesleği ve Kariyer Planlaması' konulu konferans verdi. Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İş hayatı ve kariyer planlamasıyla ilgili önerilerde bulunan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere mezun olmadan yapacakları iş ile ilgili tercih ve planlama yapmalarını isteyen Baş, kamu ve özel sektörden örnekler vererek şunları söyledi:

"Okul bitiyor, bitecek. Vizeler, finaller bazen sıkıntılı olabilir, dönem uzayabilir ama okul biter. Okul er ya da geç bitecek. Sizin buradan isteseniz de istemeseniz de hatta tekme tokat gönderecekler. Girişimci olacak arkadaşları tebrik ediyorum, onlar yoluna devam etsinler. Kendi işinin, kendi patron olsunlar. Peygamberimiz demiş; 'Rızkın yüzde 90'ı, 10'da 9'u ticarettedir.' Ticaret, imalat, alım, satım, ihracat çok güzel işlerdir. Başkasına ekmek kapısı açmak güzel bir iştir, kutsal bir görevdir. Ancak 'Ben kendi işimim patronu olamam, benim böyle bir düşüncem yok, girişimcilik ruhum da yok' diyorsak alternatifimiz başka bir patronun yanında çalışacağız. Bu kamu olabilir ya da özel sektör olabilir. Girişimci olacak arkadaş yoluna devam edecek.

Özel sektöre giriş nispeten daha kolaydır. Kamu sektörüne giriş daha zordur, ancak orada da yükselmek daha kolaydır.

Bizim burada tavsiye edeceğimiz kısım, özellikle kamuyu düşünen arkadaşlar için kariyer meslekleri. Ancak özel sektörde çalışmayı düşünen arkadaşlarımız için Hukuk Fakülteleri için şüphesiz avukatlık imkanları, hukuk büroları, danışmanlık büroları var. İktisadi ve İdari Bilimler mezunları için aslında belirli bir sınırlama yok. Biz diplomayla birlikte meslek kazanmıyoruz.

Özel sektörde çalışacaksak talip olduğumuz işe uygun kişi miyiz? Diğerlerden farklı olarak özelliklerimiz olmalı. Herkes muhasebeden anlamayabilir, pazarlamadan anlamayabilir. Kendimizi iyi analiz etmemiz ve ona uygun işe talip olmamız gerekiyor. Bugün itibariyle farklılığınızı gösterebilecek en iyi alanlardan biri de yabancı dil."

Sayıştay denetçiliği ile ilgili de bilgiler verdiği öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Seyit Ahmet Baş, yanında getirdiği çeşitli kitap ve hediyeleri Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e verdi.

Doğan Haber Ajansı
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