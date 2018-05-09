ByLock'un FETÖ'ye ait olduğunu bilmiyormuş

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya tutuklu 9 sanık ve avukatları katıldı.

Genelkurmay çatı davası sanığı eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı tutuklu sanık Onur Koç savunmasında, görevinin sürekli Gürcan'la hareket etmek olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi herhangi bir hazırlık yapmadığını ve birden çıkış yapılacağı yönünde emir geldiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

''Ben o gece Ali Osman Gürcan'ın nereye gideceğini dahi bilmiyordum. Hatta Şahin astsubay tek sayfa evrak getirdi. Ben 'Bu nedir?' diye sorunca 'Kurmay başkanı tugay komutanına vermemi söyledi.' dedi. Şahin astsubay çıktından sonra tabur komutanları ve kurmay başkanı geldi. Tugay komutanı bana 'Görev var, koruma timi hazırlansın dedi'. Biz de hazırlık yaptık. Mesut uzman o sırada telefonla konuşurken Ali Osman Gürcan bu duruma sinirlendi ve bana 'Telefonları topla.' dedi. Ben de telefonları topladım ve araç içerisindeki çantama koydum. Gelen emirlerin hiçbirisini görmedim. Konvoy Cizre'de durduruldu. Tugay Komutanı ön tarafa geldi. Polislerle birtakım konuşma yaşandı. Sonra Şırnak'a geri döndük. Ben darbe sonrası 3 Kasım'a kadar görevdeydim."

- "ByLock programını öğretmen yükledi"

Koç, ByLock programını kullandığını belirterek "Bana ByLock programını Beyşehir'de öğretmen olan Ahmet isminde birisi yükledi. FETÖ terör örgütüyle amaç ve eylem birliğim olmadı. Bütün bildiklerimi samimi olarak anlattım. Bu programı örgütsel amaçlı kullanmadım. Bu programın FETÖ'ye ait gizli yazışma sistemi olduğunu da bilmiyordum. Evimde bulunan zaman gazetesi dışında diğer gazeteler de mevcuttu. Evimde ele geçirilen CD kardeşime ait ders CD'sidir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık eski Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık ise o gece tümen komutanı Abdullah Baysar'ın emirlerini harfiyen yerine getirdiğini ve darbe lehine hiçbir eyleminin olmadığını ileri sürdü.

ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını aktaran Bozbıyık, ''İddia makamının esas hakkındaki mütalaasını kabul etmiyorum. Ben intikal ve sıkıyönetim emrini saat 23.10 sıralarında gördüm. Bu evrakları tümen komutanına gösterdim. Tümen komutanı Abdullah Baysar bu emirlere kesinlikle uyulmaması yönünde emir verdi. Darbeye teşebbüs etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı yarına ertelendi.