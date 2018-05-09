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Karabük'te 1'i eski öğretmen, 2 kişi tutuklandı
FETÖ/PDY'nin Karabük yapılanmasında "mahrem imam" oldukları öne sürülen karı koca tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Karabük yapılanmasında "mahrem imam" olarak yer aldığı ileri sürülen çift tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Karabük yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski öğretmen Yunus ve yurt yöneticiliği yapan eşi Elif Ekinci, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nde gözaltına alındı.
Örgütün "mahrem imamları" oldukları öne sürülen çift, Karabük'e getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca, tutuklandı.
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