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Ekonomi zirvesi toplantısına kimler katıldı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi toplantısına Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra kamu bankaları genel müdürleri de katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi toplantısına Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra kamu bankaları genel müdürleri de katıldı.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş katıldı.
Toplantıda KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, ilgili bürokratlar ve başdanışmanların da hazır bulundukları öğrenildi.
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