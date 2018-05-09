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Bitcoin ve Ethereum tekrar yükselişe geçti

Toplam 1,597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi 430 milyar 770 milyon dolara geriledi.
09 Mayıs 2018 20:14
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Bitcoin ve Ethereum tekrar yükselişe geçti

Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.24'lük bir artışla 9,284 dolara çıktı. Bitcoin 158 milyar 57 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.'sını oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimindeki genel düşüş seyri devam ederken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 45.60'lık bir artışla en çok 54'üncü sıradaki Pundi yükseldi. En yüksek düşüş ise yüzde 6.4 ile Holo'da görüldü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 961 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.24

- Ethereum yüzde 1.20

- Stellar tüzde 0.09 artarken

- Ripple yüzde 1.29

- Bitcoin Cash yüzde 1.61

- EOS yüzde 1.86

- Litecoin yüzde 2.14

- Cardano yüzde 1.89

- IOTA yüzde 3.46

- TRON yüzde 0.15 yükseldi.

Doğan Haber Ajansı
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