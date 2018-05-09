1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Üniversitede ve ortaokullarda ağabeylik yaptık'

FETÖ/PDY'den gözaltına alınan AA muhabiri itirafçı olarak hakim karşısında
09 Mayıs 2018 20:17
Yazdır
'Üniversitede ve ortaokullarda ağabeylik yaptık'

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem abilerine yönelik gerçekleştirilen ve aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu operasyonda gözaltı sayısı 19'a çıkarken, şüphelilerden 4 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Operasyon, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin öğrenci yapılanmasının mahrem abileri oldukları belirlenen ve aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Aksaray merkezli Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Bilecik, Gebze, Ankara, Malatya, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 13 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bugün itibari ile gözaltı sayısı 19'a yükselirken, AA Aksaray Muhabiri T.K. (30), bugün 3 şüpheli ile birlikte emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında firari olan 1 şüphelinin aranması devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından araştırmayı hızla sürdüren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şubesi ekipleri, şüphelilerin askeri okul, polis okulu ve ortaokulların mahrem imamları olduklarını tespit etti. Bu konuda detaylı bir araştırma ve soruşturma yürüten ekipler birçok delil elde ederken, ayrıca şüphelilerin ortaokul öğrencilerinin de abisi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan AA Muhabiri T.K.'nın itirafçı olduğu öğrenilirken, şu an FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak cezaevinde olan Ferhat K. tarafından Aksaray'a getirildiklerini, burada ağabey olduklarını ve bu kapsamda üniversitede ve ortaokullarda ağabeylik yaptıklarını ifadesinde söylediği öne sürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3,302 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'da 6 polise beraat, 6 polise hapis cezası
09 Mayıs 2018 21:11		 Bağış yapmayan iş adamına 'gözaltı' tehdidi
09 Mayıs 2018 21:01
Cihaner'i gözaltına aldıran savcı hakim karşısına çıktı
09 Mayıs 2018 20:37		 KPSS davasında iki sanığa ceza, iki sanığa beraat
09 Mayıs 2018 20:25
Hakkari'de bir sözleşmeli öğretmen gözaltına alındı
09 Mayıs 2018 20:21		 Karabük'te 1'i eski öğretmen, 2 kişi tutuklandı
09 Mayıs 2018 20:07
20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi
09 Mayıs 2018 20:01		 'Türk askeri darbe için verilen emre uymaz'
09 Mayıs 2018 19:54
ByLock'un FETÖ'ye ait olduğunu bilmiyormuş
09 Mayıs 2018 19:51		 Karabük'te FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltında
09 Mayıs 2018 19:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
Benzin ve motorinde indirim
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Tarım Bakanlığı'ndan yer değiştirme duyurusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sergi roberto 1
kanunsuz suç ve ceza olmaz 1
çeyrek altın ne kadar 2
antalyaspor yönetiminin izmir marşı'na kızması 1
eğitim sistemi 2
beşiktaş'ın artık 3.bile olamaması 4
avlu 1
röveşata 1
eski fotoğraflara bakıp ah çekmek 2
beşiktaş taraftarının müge anlı'ya küfretmesi 2
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam