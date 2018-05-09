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Hakkari'de bir sözleşmeli öğretmen gözaltına alındı
Şemdinli ilçesinde sözleşmeli öğretmen gözaltına alındı
Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda sözleşmeli öğretmen gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda dün Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki bir ortaokulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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