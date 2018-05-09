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KPSS davasında iki sanığa ceza, iki sanığa beraat
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 4 davada, sanıklardan 2'si "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 2'si beraat etti
Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 4 davada sanıklardan 2'si, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı, 2'si beraat etti.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Gülizar Kaynak ve Betül Kırsakal'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.
Mahkeme ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Kırsakal'ın, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapisle cezalandırdı.
Kırsakal'ın ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Mahkeme sanıklardan F.Ö. ve Y.A'nın beraat kararını açıkladı.
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