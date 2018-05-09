Tüpraş'ın ilk çeyrek bilançosu açıklandı

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ocak-mart dönemindeki toplam satış miktarı, 6,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rafinerilerindeki yatırım faaliyetlerine ve planlı bakım duruşlarına rağmen Tüpraş'ın yılın ilk çeyreğinde yurt içindeki canlı talebi karşılamaya devam ettiği belirtildi.

Ham petrol fiyatlarının seyri hakkında bilgi verilerek başlanan açıklamada, yıla 66,6 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatının, OPEC ve Rusya'nın kesinti anlaşmasına uyumlarının devam etmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü desteklendiği ancak ham petrol fiyatının ABD üretimindeki artışla dengelenerek ilk 3 ayda yüzde 1 artışla 67,3 dolar/varil seviyesinden kapandığı, ilk çeyrek ortalamasının ise 66,8 dolar/varil olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde güçlü ekonomik aktivite ve kış koşullarıyla desteklenen motorin ve jet yakıtı marjlarının geçen yılın üzerinde gerçekleşirken, benzin ve fuel oil marjlarının 2017 yılı ilk çeyreğine göre daha düşük kaldığı belirtilerek, "Aynı dönemde, hafif-ağır ham petrol fiyat farkları ise OPEC kesinti anlaşmasının da etkisiyle daraldı. Bu etkenler çerçevesinde Akdeniz Rafineri Marjı 4,0 dolar/varil olarak gerçekleşti. Tüpraş net rafineri marjı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 8,7 dolar/varil seviyesinden 4,8 dolar/varil seviyesine geriledi." ifadeleri kullanıldı.

Üretim miktarındaki planlı bakım kaynaklı gerilemeye rağmen Türkiye talebini karşılamaya devam eden Tüpraş'ın, yurt içi satış miktarını yüzde 5 artırarak 5,2 milyon tona yükselttiği, toplam satış miktarının ise 6,2 milyon tona ulaştığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Tüpraş 2018 yılı birinci çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki yüzde 24 artış ve kurdaki yüzde 3'lük yükselişin de etkisiyle yüzde 8 artarak 13,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Daralan hafif-ağır ham petrol fiyat farkları, toplam ürün marjının gerilemesi ve planlı bakım duruşlarının etkisiyle faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre yüzde 47 düşerek 690 milyon lira; vergi öncesi karı ise yüzde 55 azalarak 472 milyon lira düzeyinde gerçekleşti."

Yılın ilk 3 ayında, şirket hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Tüpraş'ın, rafinaj için toplam 63 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, yatırımcılarla paylaşılan 2018 yıl sonu faaliyet beklentilerinde bir değişikliğe gidilmeyerek tam kapasite üretim ve Akdeniz marjı üzerinde rafineri marjı hedefleri bir kez daha irdelendiği ifade edildi.

Açıklamada, Tüpraş'ın, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülke için katma değer oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

Tüpraş'ın ocak-mart dönemine ait operasyonel ve finansal verileri şöyle: