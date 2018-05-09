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Cihaner'i gözaltına aldıran savcı hakim karşısına çıktı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde CHP İstanbul Milletvekili Cihaner'in gözaltına alınmasına yönelik karar veren eski Erzurum savcısı Osman Şanal'ın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına başlandı
09 Mayıs 2018 20:37
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Cihaner'i gözaltına aldıran savcı hakim karşısına çıktı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in gözaltına alınmasına yönelik karar veren eski Erzurum savcısı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanmasına başlandı.

Sanık Şanal, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Düzce cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Şanal'ın avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından söz alan Şanal, görevsizlik ve yetkisizlik talebinde bulundu.

Üzerine atılı suç tarihinde cumhuriyet savcısı olduğunu ve suçüstü olabilecek hiçbir eylemi olmadığını öne süren Şanal, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Dava dosyasının yetkisizlik ve görevsizlikle Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilmesini istiyorum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Emre Giray Görmez, 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi gereğince Şanal'ın suç tarihinde Düzce Cumhuriyet Savcısı olduğu için yetkisizlik ve görevsizlik itirazının reddine karar verilerek yargılamaya devam edilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Şanal'ın üzerine atılı suçun görev suçu olmadığı için dosyanın HSK'ye gönderilme talebinin reddine karar vererek, yargılamanın başlanmasına hükmetti.

Terör örgütü üyesi olmadığını ileri süren Şanal, ByLock kullandığı iddiasını ise reddetti.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, ByLock kullanıcı adının oğlunun isminin sesli harflerinden oluştuğunu hatırlatması üzerine Şanal, ByLock kullanmadığını tekrarlayıp, ByLock kullanım tespitlerinin usule aykırı elde edildiğini savunarak delil sayılamayacağını öne sürdü.

- Cihaner'den katılma talebi

Kimse Yok Mu Derneğine yaptığı 43 bağışı, bayram ve kandillerde yaptığını belirten Şanal, Bank Asya'da hesabı olmadığı söyledi.

Şanal'ın avukatı da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Davaya katılma talebinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Cihaner'in talebini kabul eden Mahkeme, Şanal'ın tutukluluğuna karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, Şanal'ın, Düzce cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

Şubat 2010'da eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili Cihaner'i makam odasında gözaltına aldıran Şanal, hakkında hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin kullanıcı adını oğlunun isminden oluşturması, ele geçen cep telefonuna ait IMEI numarası ile ByLock kaydı çıkan cihazın IMEI numarasının aynı olması nedenlerinden dolayı, şüphelinin ByLock programını örgütsel bir araç olarak örgütün talimatı ile kullandığı görülmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

- AİHM'den ret

Cezaevinde tek kişilik odada tutulduğunu belirten Şanal, tek kişilik oda uygulaması sonucu psikolojik rahatsızlık yaşadığını, ilaç kullanmaya başladığını ileri sürerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmuştu.

Şanal'ın tedbiren tahliye talebini değerlendiren AİHM, hükümetten görüş istemişti.

Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen görüşte, başvuranın tutuklandıktan sonra değişik hastanelerde muayene ve tedavi edildiğine dair bilgiler paylaşılarak, Şanal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi de verilmişti.

Şanal'ın tutulduğu odanın fiziki şartlarının uluslararası standartların üzerinde olduğunu ortaya koyan belgelerin sunulduğu görüşte, tutukluluk süresince gazete gibi yayınlara ulaşabilen başvuranın, yakınları tarafından ziyaret edilebildiği de belirtilmişti.

Sanık Şanal'ın Anayasa Mahkemesine yaptığı benzer nitelikteki talebin reddedildiği hatırlatılan görüşleri değerlendiren AİHM, Şanal'ın tedbiren tahliye istediği başvurusunun reddine karar vermişti.
Anadolu Ajansı
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