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Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı tutuklu serbest
Yunan yargısı, Türkiye tarafından hakkında arama kararı bulunan Haydar Mengi'nin iade duruşmasına kadar şartlı tahliyesine karar verdi
Yunanistan'da kısa süre önce gözaltına alınan ve Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı eski Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi, Avrupa'da yasal olarak ikamet ettiği gerekçesiyle 20 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.
Yunan medyasındaki haberlere göre, Selanik Diavata Cezaevinde tutuklu bulunan 62 yaşındaki Mengi'nin, tutukluluk haline itirazı Selanik İstinaf Mahkemesinde görüşüldü.
Mahkeme, adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyduğu Mengi'nin, daimi ikamet yerinin Yunanistan olduğuna ve Avrupa'da yasal şekilde bulunduğuna hükmederek, Türkiye'nin hakkındaki iade talebi görüşülünceye kadar Atina'daki evinde kalmasını kararlaştırdı.
Mengi'nin, mahkemedeki ifadesinde, "Türkiye'de hakkında çıkarılan mahkumiyet kararının siyasi olduğunu ve baskılar üzerine ülkeyi terk ettiğini" iddia ettiği belirtildi.
Türkiye'ye iade talebine ilişkin belgelerin Türk makamları tarafından tamamlanmasının ardından yeni bir duruşma tarihi belirleneceği kaydedildi.
Mengi ayrıca, 24 Haziran'daki genel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) milletvekili aday adayı olduğuna dair bir belge ibraz etti.
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Mengi, hakkında dolandırıcılık ve gasp suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Mengi, geçen ay Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki Evzonos Gümrük Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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