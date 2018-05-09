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12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası

Vatandaştan kaçıp evine sığınan tacizci, polis tarafından arka kapıdan çıkartıldı
09 Mayıs 2018 20:45
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12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette 30 yaşındaki kadın öğretmene ve evinin önünde servis bekleyen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Emek Mahallesinde bir markette alışveriş yapmakta olan kadın öğretmenin yanına gelen ve aşırı derecede alkollü olduğu bildirilen Ü.B., bakışları ve hareketleriyle öğretmeni rahatsız edince korkuya kapılan kadın öğretmen marketin biraz ilerisinde oturan annesini arayarak durumu anlattı ve balkona çıkmasını istedi. Kadın öğretmen annesi balkona çıktıktan sonra marketten çıkıp evine giderken şüpheli Ü.B., marketten çıkan kadının arkasından gitti ve kendi yaşadığı apartmanının önündeki kaldırıma oturdu.

Ü.B., iddaya göre bu kez de apartmandan spora gitmek için çıkan ve servis bekleyen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız çocuğuna, sözlü tacizde bulunmaya başladı. Bu durumu gören kadın öğretmen geri dönerek küçük kıza yardımcı olmaya çalışırken küçük kızın spora gideceği servisin gelmesinin ardından servisten inen 2 genç, kız çocuğunun ağladığını görünce tacizciye saldırdı.

Olayı duyarak gelen küçük kızın yakınları ve mahalle sakinleri evine kaçan ve kapıyı kilitleyen tacizciyi dışarı çıkaramayınca olay yerine gelen polis uzun bir çabanın ardından Ü.B.'yi arka kapıdan çıkararak geç saatlerde Cumhuriyet Polis Karakoluna getirdi. Tacizcinin ardından kadın öğretmen ve küçük kız karakola getirilirken küçük kızın ifadesi psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen tacizci geceyi karakolda geçirdi.

Şüpheli Ü. B.'nin tacizde bulunduğu iddia edilen küçük kızın ailesiyle aynı apartmanda oturduğu ve ve sanayi sitesinde tamircilik yaptığı bildirildi. Sabah saatlerinde Manavgat Adliyesine çıkarılan Ü. B. Tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
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