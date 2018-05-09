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Efes-2018 tatbikatı göğüs kabartıyor

Tatbikatta, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübeler sahaya yansıtılıyor
09 Mayıs 2018 20:57
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Efes-2018 tatbikatı göğüs kabartıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübeler sahaya yansıtılıyor. Tatbikatta bu yıl ilk kez üç adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile TSK'nın envanterine 2016'da giren ve 'uçan kale' ismiyle anılan CH-47F Chinook helikopterleri de kullanılıyor.

TSK'nın planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, başladı. Bu yıl dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen tatbikat; Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Kuveyt ve Malezya'dan birlik ve unsurların katılımı ile düzenleniyor. Tatbikatta, bu yıl ilk kez bazı harp ve silah araçları da kullanılıyor. Tatbikatın bugün icra edilen gece bölümüne, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ve Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep de katılım gösterdi. Henüz başlayan tatbikatta, senaryo gereği işgal edilen bölgeye yardıma giden birlikler, belirlenen hedefleri vuracak.

İlk kez kullanılacak harp ve silah araçları

Tatbikatta; üç adet Bayraktar TB2 SİHA da ilk kez görev alıyor. Böylece terörle mücadele harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük destek sağlayan SİHA'lar ilk defa uluslararası bir tatbikatta da kullanılmış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 2016'da giren ve "uçan kale" ismiyle anılan CH-47F Chinook helikopterleri de Efes-2018'de ilk kez kullanılıyor. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda ayrıca, ilk kez TCG Bayraktar ve TCG Büyükada gemileri, hava savunma silah sistemi KORKUT, lazer güdümlü füze CİRİT, uzun menzilli lazer güdümlü füze L-UMPAS, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı istihkam iş makinesi (AZMİM/KUNDUZ), 203 mm K/m obüs de görev alıyor.

Tatbikatın gözdesi ATAK'lar

Tatbikatın gözdesi ise Türkiye'nin ürettiği 3 saat havada kalabilen 537 kilometre menzilli ATAK helikopterleri. İlk kez Afrin Harekatında aktif olarak kullanılan ATAK'lar, tatbikatta da yer alıyor. Birleşik müşterek tatbikatta, ülke sayısı bu yıl 8'den 23'çıktı. Tatbikatta, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübeler sahaya yansıtılıyor. Alanda, 945'i yabancı 7 bin 500 personel görev alırken, 38 ülkeden 68 gözlemci bulunuyor. Tatbikat; milli ve yabancı gözlemciler, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel sivil idareci yöneticiler ile şehit ve gazi ailelerine de açık şekilde düzenleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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